Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROROVIGO I lavoratori non vaccinati rischiano di mandare in tilt i Covid point. Lunghe code e ore d'attesa per fare il tampone, per ottenere l'esito negativo e presentarsi al lavoro. Venerdì, primo giorno della certificazione verde obbligatoria in tutti i settori, si è registrato un boom: sono stati eseguiti complessivamente 986 tamponi tra antigenici e molecolari. Alle 12 le prenotazioni per fare il tampone fino al 31 dicembre sono...