NUOVO ANNO SCOLASTICO

ROVIGO È in pieno svolgimento anche all'Ufficio scolastico di Rovigo l'attività di valutazione delle domande presentate per le graduatorie provinciali per le supplenze (le cosiddette Gps), dopo la chiusura delle procedure online valide anche per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto. Sia le Gps sia le nuove graduatorie di istituto saranno valide per il biennio 2020-21 e 2021-22. E il numero di aspiranti è tale che per velocizzare l'analisi delle istanze «sono al lavoro non solo gli impiegati dell'Ufficio scolastico provinciale, ma anche gli assistenti amministrativi che si sono resi disponibili e collaboratori scolastici con competenze informatiche», spiega Bertilla Gregnanin.

BOOM DI DOMANDE

La responsabile regionale della Federazione Uil Scuola ricorda che diverse istanze sono state immesse per due o tre ruoli diversi e che le domande inserite nel sistema delle Gps in Veneto sono state 47.369 in base ai dati forniti dal Ministero dell'Istruzione alla chiusura dei tempi di inserimento, lo scorso 6 agosto, per la prima volta in digitale: «Le istanze da valutare in provincia di Rovigo - aggiunge la rappresentante sindacale - sono una montagna, ma l'obiettivo è comunque di esaminarle tutte entro Ferragosto». In Polesine le istanze inoltrate per le supplenze risultano 5.288. Certo sono distanti dalle cifre raggiunte in provincia di Padova, primatista in Veneto per numero di istanze pervenute, ma come metro di paragone parziale si può ricordare che in Polesine i posti comuni (compresi i posti equivalenti da spezzone orario) nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2019-20, risultavano in totale 2.206 lo scorso settembre.

CORSA CONTRO IL TEMPO

La fine di agosto è il termine ultimo indicato dal Ministero dell'Istruzione per la conclusione delle attività di valutazione e di pubblicazione: infatti, considerando la riapertura delle scuole il 14 settembre, si prevede la pubblicazione delle graduatorie per le supplenze provinciali dal 1° settembre. Da cronoprogramma ministeriale, con la fase ordinaria delle immissioni in ruolo (in Polesine sono disponibili 512 posti a tempo indeterminato per docenti) da completare il 26 agosto, entro il 27 agosto dovranno essere pubblicati online i posti a tempo indeterminato rimasti vacanti. Poi, una volta chiusa anche l'ultima finestra - tra il 28 agosto e il 1° settembre - per le immissioni in ruolo con la cosiddetta chiamata veloce (gli Uffici scolastici regionali avranno tempo fino al 7 settembre per disporre le assunzioni a tempo indeterminato), allora dovranno essere avviate immediatamente le operazioni per assegnare le supplenze da Graduatorie a esaurimento e dalle nuove Graduatorie provinciali, da concludere prima della partenza dell'anno scolastico. Dal 15 settembre si ricorrerà infine alle rinnovate graduatorie di istituto e ad assegnare le cosiddette supplenze Covid (40mila in tutta Italia) in prevalenza alle scuole materne ed elementari, per ridurre il numero degli alunni nelle classi. E se in questa corsa contro il tempo le nuove graduatorie provinciali per le supplenze non fossero pronte? «Senza Gps sono salve le graduatorie utilizzate per lo scorso anno scolastico», risponde Bertilla Gregnanin, che si dice preoccupata perchè alcune scuole superiori polesane sono ancora alla ricerca di spazi per assicurare la didattica rispettando le misure di distanziamento sociale.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

