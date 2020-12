LA RISTORAZIONE

ROVIGO Dopo le nuove restrizioni del Governo che costringeranno i ristoranti a chiudere già dal 24 dicembre, è boom di prenotazioni per il pranzo di Natale anticipato. Molte famiglie, ma anche comitive di amici e colleghi di lavoro, già da qualche settimana hanno deciso infatti di anticipare di qualche giorno il pranzo dedicato agli auguri per le festività. Dopo però lo stop allo spostamento tra Comuni deciso dalla Regione, ai diversi locali della città e della provincia stanno arrivando le prime disdette.

DISORIENTATI

«La gente non sa cosa fare - spiega Enrico Rizzato della trattoria Al Ponte di Lusia - In molti ci stanno chiamando perchè hanno paura di non riuscire a rientrare nel proprio Comune entro le 14. Fortunatamente, come ha specificato la Regione, i rientri dal pranzo fuori Comune di residenza sono autorizzati». Caos anche sul fronte delle prenotazioni. «Non sappiamo ancora con certezza se ci sarà permesso aprire spiega il ristoratore -, pertanto ho bloccato tutti gli ordini e non abbiamo ancora preparato il menù di Natale. Il nostro piatto della tradizione sarebbe la guancia di vitello: non le trovi dall'oggi al domani 200 guance. La gente ci chiama per capire se siamo chiusi o se c'è l'asporto, ma non c'è ancora alcuna certezza in merito. Viviamo alla giornata». «Prima del provvedimento di stop allo spostamento tra Comuni - continua - avevamo 250 persone a Natale, ma hanno disdetto tutte. Poi, hanno pian piano iniziato a chiamare per chiedere se era possibile raggiungere il ristorante. Non si sa davvero cosa sia possibile fare o non fare». Aumentano poi anche le disdette per i casi di positività. «Appena salta fuori un caso - spiega Rizzato - vengono cancellati dai 2 ai 3 tavoli, comitive o famiglie che avevamo diviso nel rispetto delle regole». «Si fatica anche a fare gli ordini - fa sapere il ristoratore - Ieri mi è arrivata della merce e rischio di trovarmi in casa prodotti freschi per 5mila euro che non so nemmeno, in caso di chiusura, se riuscirò ad adattare per l'asporto». A tutto ciò, si aggiunge il crollo dei tavoli disponibili. «Un tempo facevamo 250 persone al giorno durante il fine settimana - ricorda Rizzato - Ora riusciamo a farne 100. Un numero alto rispetto ad altre realtà, ma se ci saranno nuove restrizioni sarà davvero un problema».

BABELE DI NORME

Boom di prenotazioni anche all'osteria ai Trani di via Cavour a Rovigo. «Abbiamo molte prenotazioni per i prossimi giorni - spiega Andrea Conforto , ma stanno arrivando anche molte disdette purtroppo. Si tratta perlopiù di gente fuori Comune che ha paura di prendere la multa». «Troppa improvvisazione e cambi di rotta non permettono alla gente di capire e a noi ristoratori di organizzarci spiega Nicola Belloni del ristorante La tappa, in via X Luglio È un continuo apri e chiudi, una vera agonia. Restando aperti solo a pranzo si riesce a fare il 25% di fatturato, ma i costi fissi sono uguali e dunque l'apertura parziale non può essere motivo di mancato ristoro». «Terremo duro conclude , perché è nel nostro Dna resistere, ma devono metterci in condizione di sopravvivere con ristori adeguati e tenerci chiusi per risolvere tutto entro la primavera». I giorni in cui scatterà il semaforo rosso in tutta Italia, dal 24 al 3 gennaio, bar e ristoranti chiuderanno del tutto, tranne quelli negli aeroporti e nelle autostrade, così come i negozi. «Il 100% dei ristori che ha annunciato Conte per i ristoranti - spiega Belloni - vale il ricavo del solo giorno di Natale. I ricavi dal 24 al 6 gennaio valgono invece il 10% del fatturato annuo».

Roberta Merlin

