Confcommercio c'è è lo slogan e l'impegno assunto da Confcommercio Rovigo sin dall'inizio dell'emergenza Covid- 19. Gli uffici di Viale del Lavoro dell'associazione, anche se chiusi al pubblico, hanno sempre assicurato vicinanza agli imprenditori sia per le tematiche generali relative ai settori commercio, servizi e turismo, sia per le problematiche specifiche di ogni singola categoria: dai pubblici esercizi ai macellai e panificatori, dagli agenti di commercio alle agenzie immobiliari. Sono decine le aziende che ogni giorno si rivolgono alla struttura presieduta da Stefano Pattaro per trovare supporto, aggiornamenti, consigli sull'emergenza e come districarsi in un quadro normativo in continua evoluzione e quindi di difficile interpretazione. La necessità di avere indicazioni da parte dell'imprenditoria locale è confermata dal numero di visualizzazioni registrato dal sito dell'associazione, www.ascomrovigo.it Speciale emergenza Covid- 19: nell'ultima settimana ha sfiorato quota 6000. Oltre alla segreteria di Confcommercio Rovigo (0425.403511) sono attivi anche gli altri enti vicini all'associazione di Viale del Lavoro: Servizimprese (0425- 1547524), Sportello anti crisi, patronato (0425-404267).

