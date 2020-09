CORONAVIRUS

ROVIGO Un giorno a quota zero, una sorta di quiete prima della tempesta: se mercoledì non erano emersi nuovi contagi, ieri ne sono stati confermati otto, con due persone che sono state ricoverate. In totale le persone attualmente positive in provincia di Rovigo sono 75. Questo perché, sempre ieri, sono state certificate anche due nuove guarigioni, grazie al doppio tampone negativo, che portano così il totale dei residenti in Polesine che sono guariti a 443. Sale, invece, a 554 il numero dei polesani che da febbraio sono stati trovati positivi al Coronavirus. Un numero sempre inferiore, sia in valore assoluto che in rapporto al numero di abitanti, rispetto a quelli delle altre province venete, ma che in questo primo scorcio di settembre è cresciuto di ben 10 unità. E dopo la notizia di mercoledì di un paziente ricoverato che era stato dimesso, sono risalite a quattro le persone attualmente ricoverate, una delle quali in Terapia intensiva.

Le otto persone la cui positività è emersa ieri sembrano quasi coprire ogni tipo di casistica. C'è un bambino di appena sei anni, asintomatico, e un'anziana di 85 anni, bassopolesana, alla quale sono comparsi inaspettatamente i sintomi e che è stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo. C'è un gruppo di cinque persone, che comprende anche il bambino, tutti bassopolesani, che fanno parte della stessa famiglia e che erano già in isolamento perché emersi con il tracciamento dei contatti stretti a partire da una positività già individuata precedentemente. Si tratta di due donne di 48 anni e di due uomini di 58 anni e di 54 anni, oltre al piccolo di 6. Il 54enne, che era già in isolamento, ha manifestato sintomi di una certa rilevanza e per questo è stato ricoverato in Malattie infettive, sempre a Rovigo, mentre tutti gli altri sono asintomatici. Ha presentato sintomi anche un 48enne residente a Rovigo, che è stato per questo sottoposto a tampone, che ne ha accertato il contagio. Tuttavia le sue condizioni non sono tali da rendere necessario il ricovero ed è così stato posto in isolamento, avviando immediatamente l'opera di ricostruzione della sua rete di rapporti. C'è poi anche un caso di importazione, ovvero quello di un 41enne di origini indiane, residente in Alto Polesine, che è rientrato da un viaggio nel suo Paese d'origine e che fin da subito era stato posto in isolamento come prevedono i protocolli. E che sempre secondo i protocolli, è stato poi sottoposto a tampone. Risultato positivo. L'uomo è asintomatico e resta quindi in isolamento domiciliare.

«Cinque di questi casi - sottolinea il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella - sono riconducibili a un cluster familiare. Ricordo a tutti quanto sia fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e di igiene specialmente in questo momento con l'imminente riapertura delle scuole».

Sul fronte delle scuole, intanto, procede l'esecuzione dei test sierologici rapidi per il personale scolastico: docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari. Un test gratuito e su base volontaria che in Polesine sembra aver avuto una buona risposta, almeno a giudicare dal fatto che più di un medico di famiglia ha esaurito la prima dotazione di test che erano stati forniti dall'Ulss ed è stato costretto a chiedere altri kit. A livello veneto, ha spiegato il presidente della Regione, sono emersi finora 481 casi di sospetta positività su 32mila test effettuati. Il test sierologico non misura l'infezione da Covid in atto, ma solo una risposta immunitaria al virus. Per capire se chi è stato trovato positivo al test rapido sia ancora positivo o se sia già guarito è comunque necessario il tampone. Lo screening preventivo per il personale scolastico, secondo le indicazioni ministeriali, dovrebbe, anche per questo, concludersi entro lunedì. Intanto i tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono arrivati a 77.478, mentre le persone sottoposte a tampone hanno superato quota 31mila: 31.005. Sono 480 le persone in isolamento domiciliare. Un numero che anche alla luce dei nuovi casi, sembra destinato a salire ancora.

