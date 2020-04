BONUS SPESA

ROVIGO Partirà oggi la distribuzione alle famiglie rodigine dei buoni spesa del decreto Cura Italia. L'esercito dei volontari che si sono messi a disposizione dell'emergenza consegneranno i coupon a circa 150 famiglie risultate idonee a riceve il bonus. Più di 300 le richieste giunte infatti al call center del Comune in solo tre giorni.

IL SINDACO

«Si tratta spiega il sindaco Edoardo Gaffeo di cittadini che non avevano mai richiesto l'aiuto dei Servizi Sociali. Persone che si trovano effettivamente in difficoltà a causa dell'emergenza, in cassa integrazione o costretti a sospendere l'attività come prevede il decreto Covid-19». «Qualche domanda è stata però respinta fa sapere il sindaco , in quanto non presentava i requisiti richiesti per potere ricevere l'aiuto alimentare previsto dal bonus. La maggior parte delle richieste finora raccolte dagli operatori sono però risultate in linea con i criteri previsti e dunque saranno, a partire da oggi, raggiunte dai volontari per la consegna dei coupon».

VOUCHER DA 20 EURO

I buoni spesa di 20 euro ciascuno verranno distribuiti ogni due settimane in base al numero dei componenti del nucleo familiare e potranno essere spesi esclusivamente negli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa Buoni spesa. L'Amministrazione comunale invita dunque i negozianti della città e delle frazioni ad aderire scaricando la convenzione di adesione, che riporta tutte le modalità, e inviarla dunque via mail all'indirizzo: progetti@comune.rovigo.it. «Chi aderisce al progetto spiega il sindaco - è invitato a mettere in vetrina l'apposita vetrofania. La convenzione, la vetrofania e l'elenco dei beni che non si possono acquistare, sono scaricabili dal sito del Comune: www.comune.rovigo.it».

«Molti commercianti ci stanno chiedendo informazioni e dunque presto saremo in grado di pubblicare la lista delle attività dove è possibile utilizzare i bonus spiega Gaffeo Un po' più articolata è invece l'adesione dei supermercati della città dal momento che sono chiamati a ricevere i coupon dei diversi Comuni e dunque necessitano di qualche giorno in più per riuscire a organizzarsi».

I BENI ESCLUSI

Ieri l'Amministrazione ha stilato la lista dei beni che non si possono acquistare utilizzando il bonus spesa. «Sono bandite creme di bellezza o alcolici e superalcolici spiega il sindaco Il buono, sia chiaro, è utilizzabile solo per comprare merce di prima necessità. E tra questi prodotti non rientrano assolutamente vino, birra e similari oppure trucchi e prodotti di bellezza». Il termine per l'utilizzo dei coupon è stato fissato per il 31 maggio. Dopo questo termine non sarà possibile fare la spesa con bonus ormai scaduti.

CENTRALINO ROVENTE

Se il numero delle chiamate giornaliere che arrivano al call-center dei Servizi Sociali manterranno la media di un centinaio, entro sabato le richieste di bonus potrebbero arrivare a quota 800. «I bonus saranno erogati fino ad esaurimento fa sapere Gaffeo -, quando cioè termineranno i fondi messi a disposizione del Governo, 271 mila euro per Rovigo, cercheremo di intervenire con altri provvedimenti mettendo mano al Fondo delle emergenze previsto con l'approvazione del bilancio. L'aiuto potrà essere indirizzato a coloro, come commercianti e artigiani, che, a causa dell'emergenza, non riescono a fare fronte ad affitti e bollette». «L'obiettivo - conclude il primo cittadino - è quello di non lasciare solo chi ha bisogno e si trova in difficoltà».

Roberta Merlin

