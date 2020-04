AIUTI ALLE FAMIGLIE

ROVIGO Ieri mattina al call-center dei Servizi Sociali sono giunte altre 112 richieste di buoni spesa. Sono più di 440 le famiglie che in pochi giorni si sono fatte avanti con il Comune per ricevere l'aiuto previsto dal decreto Cura Italia. Finora solo il 10% circa delle richieste non sono risultate idonee e dunque si sono viste negare il benefit in quanto non presentavano i requisiti fissati dall'Amministrazione.

CONSEGNA DEI BUONI

Ieri, nel frattempo, l'esercito dei volontari ha iniziato la consegna a domicilio dei buoni spesa: oggi la consegna riguarderà un altro centinaio di famiglie che si vedranno recapitare a casa una serie di coupon da 20 euro, il cui numero è stato stabilito in base alle dimensioni del nucleo familiare e dalla eventuale presenza di minori o disabili. Chi è da solo ne riceverà 4 (per un valore di 80 euro); chi è in due 6; per le famiglie con due figli l'aiuto sarà di 180 euro che sale a 200 nel caso di una famiglia di 5 persone. L'aiuto, che va da un minimo di 80 euro ad oltre i 200 euro, servirà per coprire le necessità dei richiedenti per un periodo di 15 giorni.

LA VALIDITÀ

Da oggi i bonus spesa, validi fino al 31 maggio, potranno essere spesi nei negozi e nei supermercati della città che espongono la locandina dell'iniziativa. Le lista delle attività che hanno aderito alla convenzione Bonus spesa sono consultabili sul sito internet del Comune. Il sindaco Edoardo Gaffeo ha fatto sapere che Palazzo Nodari ha stilato anche una lista dei beni che non sono acquistabili utilizzando il tagliando distribuito dalla Protezione Civile. Tra quelli banditi, in particolare, tutti i tipi di alcolici e i prodotti di bellezza. Via libera, invece, ai materiali di cancelleria necessari per l'attività scolastica dei figli.

«I bonus ha spiegato il primo cittadino di Rovigo - saranno distribuiti fino ad esaurimento dei 271 mila euro messi a disposizione dal Governo. Se qualcuno rimarrà fuori, cercheremo di intervenire attraverso i 400mila euro del Fondo comunale delle emergenze messo in bilancio».

LA PARTECIPATA ASM-SET

Nel frattempo, ieri mattina la partecipata Asm set è intervenuta per incrementare i bonus spesa a disposizioni dei Comuni polesani, compreso il Capoluogo. Un intervento di 53.400 euro distribuito attraverso 2.670 buoni spesa che si aggiungono dunque a quelli già in corso di assegnazione e distribuzione alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Sono 45 i Comuni beneficiari dell'intervento di Asm Set, individuati sulla base del maggior numero di utenze servite.

«Il Comune di Rovigo - ha spiegato la presidente Manuela Nissotti - sarà il principale fruitore dell'intervento con un'erogazione di 1.750 buoni spesa per un controvalore di 35 mila euro. Ma proprio in considerazione della capillare presenza di Asm Set nel territorio, anche i Comuni più piccoli otterranno un contributo proporzionato al numero di richieste di accesso al nostro Fondo per il Sociale ricevute negli ultimi esercizi». «Questa - continua Nissotti - è la prima di una serie di azioni che intendiamo mettere in campo a sostegno del nostro territorio. Sono infatti allo studio altre iniziative a supporto delle Partite iva e delle imprese colpite da questa crisi senza precedenti. L'auspicio è poter ripartire al più presto e vedere la nostra provincia protagonista di una ripresa che si annuncia lenta e complicata».

L'APPELLO

A nome di tutta l'azienda la numero uno di Asm Set ieri ha voluto rinnovare l'invito a rimanere a casa: «I nostri uffici attualmente sono chiusi ha spiegato la presidente -, ma siamo a disposizione per ogni necessità con i nostri sportelli virtuali, raggiungibili attraverso il sito www.asmset.ro.it attraverso cui è possibile svolgere tutte le operazioni contrattuali». Infine, Nissotti ha lanciato un appello alle altre partecipate del Comune, quali Asm Rovigo Spa, Acquevenete, AS2, Ecoambiente, Consvipo, «aziende virtuose per le quali i clienti sono il valore principale e che invitiamo ad un tavolo di lavoro nel quale elaborare le migliori sinergie da mettere in atto in questo difficilissimo contesto». Proprio l'altro ieri la ex numero uno di Asm Set Cristina Folchini era intervenuta per chiedere all'Amministrazione comunale di sollecitare le partecipate a contribuire sul fronte dell'emergenza. Dopo poche ore, Asm Set ha annunciato l'operazione bonus spesa messa a punto per sostenere le famiglie che in questo periodo hanno difficoltà a fare al spesa a causa della perdita del lavoro dovuta all'emergenza Covid-19.

Roberta Merlin

