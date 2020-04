SOSTEGNO ECONOMICO

ROVIGO Sono decine anche a Rovigo le famiglie che, in questi giorni, si trovano a fare i conti con la mancanza di disponibilità economica per fare la spesa. Oltre infatti al disagio presente prima dell'emergenza, con la chiusura momentanea di molte attività si è aggiunto anche quello della disoccupazione dei lavoratori stagionali, professionisti con partite Iva, ma anche colf e badanti. Nei prossimi giorni il Comune, come stabilito dall'ultimo Decreto Conte, provvederà dunque a erogare una serie di buoni spesa alle famiglie che si ritrovano senza risorse per provvedere ai bisogni minimi quotidiani.

I REQUISITI

L'Amministrazione Gaffeo comunicherà oggi alla cittadinanza i criteri per beneficiare del buono alimentare che verrà, quanto prima, messo a disposizione dei cittadini per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. Nel sito del Comune sarà pubblicato l'elenco delle attività commerciali dove sarà possibile utilizzare l'aiuto statale. Il Governo, in particolare, ha messo infatti a disposizione dei residenti del Capoluogo polesano 271mila euro che andranno ad aggiungersi ai 400mila euro del Fondo emergenze per il Coronavirus prevista dall'ultimo emendamento al bilancio approvato dall'amministrazione. Da quanto si è potuto apprendere dal Decreto, le famiglie potranno dunque ricevere da un minimo di 25 euro a un massimo di 50 euro per nucleo familiare. Ma anche su questo ogni Comune potrà regolarsi a seconda delle esigenze e dunque il buono potrebbe salire in base alla situazione economica del richiedente.

DECRETO CURA ITALIA

I soldi dovranno bastare fino al 15 aprile, giorno in cui dovrebbe cominciare l'erogazione dei 600 euro per la fasce deboli previsti dal Cura Italia. E sul fronte dell'organizzazione degli aiuti che verranno erogati dall'Amministrazione comunale nelle prossime settimane, il gruppo della Lega ha chiesto al sindaco il coinvolgimento della minoranza nelle scelte in atto. «Accogliamo con favore la notizia della presentazione da parte dell'Amministrazione comunale di un emendamento al bilancio di prossima approvazione da 400mila euro, per istituire un fondo di emergenza per il coronavirus, ulteriore rispetto a quelli che arriveranno dal Governo ha spiegato il capogruppo della Lega Michele Aretusini - Ora più che mai è importante lavorare uniti per raccogliere le varie richieste di aiuto che arrivano dal territorio e fare in modo che nessuno rimanga indietro».

E il capogruppo del Carroccio lancia la proposta di «un tavolo per ragionare assieme e individuare la maniera migliore di aiutare e i soggetti e le categorie che maggiormente hanno urgenza di tornare a respirare, con questa somma che verrà stanziata». Aretusini chiede poi un intervento per aiutare gli esercenti della città con le serrande abbassate anche a Pasqua. «Da parte nostra - conclude Aretusini -, fatte salve le esigenze immediate, ossia poter fare la spesa, pensiamo che le categorie che maggiormente necessitino di sostegno, a fronte di una serrata che, ancora, non si sa quanto possa durare, ma che di certo non terminerà prima di Pasqua e, per i locali, verosimilmente anche qualche settimana in più, siano le partite Iva e gli esercenti».

CONTO CORRENTE

L'Amministrazione comunale per aiutare le famiglie i difficoltà ha inoltre aperto un conto bancario dove poter far confluire le donazioni per l'Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare, come previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile. Per chi volesse contribuire con un gesto di solidarietà, in questo periodo di grande emergenza, ecco l'intestazione del conto con le coordinate bancarie: Comune di Rovigo-Raccolta fondi emergenza da covid 19-Solidarietà Alimentare : Iban: IT12 Y030 6912 1171 0000 0301 066. Le donazioni beneficiano della agevolazioni fiscali previste dall'articolo 66 del Decreto legislativo 18 del 2020.

Roberta Merlin

