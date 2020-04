BONUS SPESA

ROVIGO Da oggi basterà telefonare al Comune per richiedere di beneficiare del bonus spesa. Se giudicati idonei a riceverlo, a partire da lunedì, l'esercito dei volontari consegnerà a domicilio i coupon per procurarsi beni di prima necessità nei negozi convenzionati. Ieri il sindaco Edoardo Gaffeo ha illustrato sulla pagina Facebook del Municipio la delibera che delinea le modalità di erogazione degli aiuti previsti dal decreto Cura Italia. Rovigo potrà infatti beneficiare di 271 mila euro destinati a chi, a causa della pandemia, si trova in difficoltà economica. I buoni spesa che saranno distribuiti dalla Protezione Civile non potranno andare ai cittadini che già beneficiano di altre forme di sostegno, come il reddito di cittadinanza e altri aiuti erogati dai Servizi sociali del Comune. Lo scopo del contributo, infatti, è dare una mano ai tanti lavoratori che all'improvviso, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si sono trovare senza un reddito stabile, come ad esempio, i cassaintegrati, le piccole partite iva e lavoratori stagionali o a cottimo. I criteri per accedere al bonus, discussi ieri in seconda commissione, sono però abbastanza rigidi. Insomma, per ricevere il buono pasto del Governo è necessario dimostrare di non essere in grado di contare, in via alternativa al lavoro mancato all'improvviso, su altri fonti di reddito, compreso il gruzzoletto accantonato per le emergenze.

I REQUISITI

In questo modo, il cerchio degli aiuti si restringe per scongiurare l'ipotesi che qualcuno approfitti della situazione e faccia richiesta del buono senza averne reale bisogno. «Il Comune - ha detto ieri il sindaco - ha istituito un numero telefonico, che sarà attivo da oggi per la raccolta delle domande e sta provvedendo a stabilire i criteri per poter usufruire del buono destinato all'acquisto di generi alimentari o a beni di prima necessità. I cittadini residenti a Rovigo potranno pertanto fare richiesta solo attraverso via telefonica, chiamando lo 0425-206590. I dati raccolti verranno inseriti dagli operatori in un database collegato con le anagrafi fiscali e previdenziali e gli stessi provvederanno alla stampa di un'autocertificazione con attribuzione di un predeterminato numero di buoni. Oltre a 4 operatrici spiega Gaffeo anch'io mi alternerò, assieme agli assessori, per rispondere alle chiamate dei cittadini. La distribuzione dei buoni sarà curata dalle associazioni». I coupon potranno essere spesi in tutti i negozi di Rovigo che hanno aderito alla convenzione. L'elenco delle attività commerciali dove sarà possibile utilizzare il buono, verrà pubblicato nel sito www.comune.rovigo.it.

TEMPI DI CONSEGNA

«Contiamo di partire lunedì con la consegna dei bonus pasto ha fatto sapere Gaffeo -, non è facile organizzare la macchina degli aiuti. Se emergeranno criticità, cercheremo di risolverle al meglio». In arrivo anche sostegni per le attività commerciali e gli esercenti. «I 400 mila euro che andranno a costituire il Fondo delle emergenze per il Coronavirus prevista dall'ultimo emendamento al bilancio del Comune - annuncia il sindaco serviranno anche ad aiutare le attività in difficoltà per il lungo periodo di chiusura. Misure che andranno a sommarsi a quelle previste dal Governo».

Tra le ipotesi al vaglio: aiuti a fare fronte agli affitti dei negozi. Sul fronte tributi, sarà invece difficile pensare di abbassare la tassazione del 2021 per le ingenti perdite che anche le casse di palazzo Nodari stanno subendo con il blocco specie riguardo a sosta, rette scolastiche e di trasporto, Tosap sospesa ai commercianti. Nel frattempo, dall'altro giorno, anche il Comune di Rovigo ha esposto l'arcobaleno con la scritta Andrà tutto bene'. Lo striscione è un dono della consigliera comunale Micaela Raise - spiega il sindaco - e vuole essere un segnale di speranza per tutta l'Amministrazione e l'intera città».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA