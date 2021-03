PORTO TOLLE

Da oggi a lunedì 22 marzo i portotollesi possono presentare domanda per il bonus idrico integrativo secondo le norme previste dal bando comunale compilando l'apposito allegato A disponibile sul sito www.comune. portotolle.ro.it. La giunta Pizzoli ha approfittato di un fondo messo a disposizione dal Consorzio Ato Polesine per le cosiddette utenze deboli ovvero nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate o soggetti in difficoltà residenti nei comuni afferenti al Consiglio di bacino polesano. Agli utenti che faranno richiesta del bonus integrativo il gestore applicherà in sede delle prossime fatturazioni le riduzioni assegnate con un importo che potrà corrispondere fino all'80% del totale delle fatture pagate e documentate in sede di presentazione della domanda. Tra i requisiti richiesti, oltre alla residenza a Porto Tolle, un Isee ordinario non superiore a 8.265 euro oppure non superiore a 20mila euro se si tratta di un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico o almeno un membro disabile. Per chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Socio - Sanitario: 0426-394444 o inviando una mail a sociosanitario@comune.portotolle.ro.it.

