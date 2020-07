ADRIA

Il Comune mette a disposizione dei cittadini tavole ed elaborati grafici del territorio per il bonus facciate. La giunta comunale, per consentire ai cittadini di poter presentare le istanze all'Agenzia delle Entrate, ha infatti messo a disposizione di chi fosse interessato, tavole ed elaborati grafici di individuazione delle zone territoriali omogenee relativamente alla densità abitativa, con particolare riferimento all'indice di fabbricabilità. Informazioni che forniscono il punto della situazione urbanistica locale, in base al Piano di assetto del territorio.

Cinque gli elaborati tecnici che i cittadini possono consultare per la presentazione delle richieste: il primo elaborato per Adria nord, il secondo per Adria sud, il terzo per Bottrighe, Mazzorno Sinistro e Cavanella Po. il quarto per Baricetta, Valliera, Bellombra e Concrevà, il quinto per Ca' Emo, Fasana e Orticelli.

«La pubblicazione delle tavole e degli elaborati grafici, a breve anche nel sito del Comune - spiega l'assessore all'Urbanistica Marco Terrentin - semplifica e aumenta l'efficienza organizzativa della macchina comunale a favore di cittadini e tecnici».

Nello specifico, le detrazioni per il bonus facciate, spettano ai cittadini per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, situati nelle zone di classe A e B, e altre zone territorialmente omogenee assimilabili. Uno sconto fiscale che consente ai richiedenti (inquilini, proprietari, imprese, residenti e non residenti nel territorio italiano) di poter recuperare il 90 per cento dei costi sostenuti per il rinnovamento della facciata esterna degli edifici, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, gli interventi sui balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. «Sono iniziati - conclude Terrentin- anche i confronti con i richiedenti delle varianti urbanistiche da inserire nel Piano degli interventi, strumento strategico fondamentale per la pianificazione futura».

G.Fra.

