SOSTEGNO ECONOMICO

ROVIGO «L'Inps di Rovigo ha già messo in pagamento 12.220 domande su 17.507 del bonus indennità da 600 euro». È quanto annuncia Roberta Carone, direttrice dell'ente di previdenza polesano che sta erogando gli accrediti previsti dal decreto Cura Italia. La misura è stata varata dal Governo guidato da Giuseppe Conte, a seguito della chiusura precauzionale delle attività produttive dovuta alla pandemia da Coronavirus, che, oltre all'emergenza sanitaria, ha creato notevoli difficoltà economiche ai lavoratori e alle loro famiglie.

SOSTEGNO AL REDDITO

«Delle circa 800 domande di cassa integrazione ordinaria con causale Covid-19, ne abbiamo già autorizzato circa la metà - spiega la direttrice Carone - Un buon risultato se si pensa alle difficoltà del lavoro a distanza, per lo più effettuato in smart working e nonostante la pausa dovuta alle festività pasquali». «Ancora non abbiamo avuto per la provincia di Rovigo il transito della cassa integrazione in deroga, ma ci stiamo preparando con una task force locale e l'aiuto di un gruppo di lavoro regionale per quando transiteranno le domande autorizzate dalla Regione Veneto», conclude la direttrice della sede polesana dell'ente di previdenza.

DECRETO CURA ITALIA

Ieri, a livello nazionale, sono iniziati i pagamenti delle indennità di 600 euro previste dal decreto Cura Italia per oltre 1,8 milioni di lavoratori, con una percentuale dell'11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, del 67% ai lavoratori autonomi e il 22% devoluta ai lavoratori agricoli. «È un segnale importante e concreto che diamo a chi oggi, a causa dell'emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà - ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo - Circa il 50% di coloro che hanno presentato la domanda riceveranno l'indennizzo sul proprio conto corrente oggi (ieri, ndr) ed entro la fine della settimana si chiuderanno tutte le restanti pratiche. Sono orgogliosa di quanto abbiamo fatto come Ministero del Lavoro per avviare, insieme all'Inps, al Mef e alla Banca d'Italia il pagamento dei benefici in tempi rapidi rispetto ai normali standard e ringrazio l'Istituto per lo straordinario sforzo compiuto. Oggi più che mai, il Governo è vicino ai cittadini».

«Uno sforzo enorme da parte dell'istituto e dei lavoratori che durante il weekend pasquale hanno lavorato al fine di sostenere il Paese in questa fase difficile e pagare le indennità nei tempi prefissati, tempi fortemente compressi rispetto alle prestazioni ordinarie. A questi lavoratori va tutta la mia gratitudine», ha dichiarato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico. Tra le novità previste per i prossimi mesi, ci potrebbe essere anche l'innalzamento del bonus per le partite Iva. Proprio il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ha dichiarato, nei giorni scorsi, che sarà «verosimile un aumento a 800 euro e che la nuova indennità arriverà automaticamente a fine mese», quindi senza la necessità di rifare le domande già inoltrate nelle scorse settimane dagli aventi diritto.

A.Spo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA