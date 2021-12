ISTRUZIONE

ROVIGO (F, Bro.) La scuola oggi è in sciopero. Lo hanno proclamato le organizzazioni sindacali di Flc-Cgil, Gila-Unams, Snals-Confsal, Uil-Scuola che manifesteranno a Roma a nome di tutto il personale, da quello docente, educativo e Ata. «La scuola è stanca di essere dimenticata da una politica che fa solo proclami - spiega il segretario provinciale Snals Rita Bonfante - poi non prevede nella Finanziaria uno stanziamento sufficiente al rinnovo dignitoso del contratto di lavoro del personale. Siamo stanchi di una politica che getta sui lavoratori continue leggi che stravolgono il rapporto di lavoro e li obbliga a impegni gravosi e gratuiti, e li vincola per anni in sedi lontane dalle loro famiglie». E ancora, la protesta verte sulle classi pollaio, troppo numerose per il personale a disposizione, e sul numero ridotto di collaboratori scolastici che metterebbe a repentaglio la sicurezza degli alunni, venendo a mancare la vigilanza. «La scuola - continua Bonfante - è stufa di non avere concorsi a scadenza regolare che permettano una stabilizzazione del personale, soprattutto dei docenti, ma anche dei direttori dei servizi. Per questo auspichiamo che tutto il mondo della scuola aderisca allo sciopero».

