Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FESTE E INVITATIROVIGO Boom di ordini di confetti alla Vignato dolciumi di via Puccini. Il via libera alle cerimonie sta portando a una improvvisa concentrazione di eventi in programma per le prossime settimane, per lo più cresime, comunioni, battesimi e da pochi giorni anche matrimoni che erano stati rinviati a causa del Covid. «Stiamo registrando un boom del classico sacchettino fai da te spiega Sonia Vignato, alle prese con centinaia di...