ROVIGO Nessuna nuova positività, anche se il conteggio complessivo cambia, ma senza mutare sostanzialmente alcunché del quadro attuale, perché i residenti in Polesine attualmente positivi, al momento, sono e restano 8. Ad essere ritoccati all'insù sono i due totali, quello dei residenti in Polesine che sono stati complessivamente trovati positivi dall'inizio dell'epidemia, salito a 461, e al tempo stesso quello delle guarigioni accertate, sempre in aumento di un'unità e quindi 417.

VERIFICHE ANAGRAFICHE

È l'effetto di verifiche anagrafiche che sono state compiute a livello generale e che hanno spostato un paziente in Polesine, perché qui sarebbe risultato formalmente residente. Un passaggio quasi burocratico che non ha risvolti pratici di alcun tipo, anche perché si tratta comunque di una persona che è già stata dichiarata guarita, ma che ha valenza solo ai fini statistici. Perché comunque i dati di questa epidemia continuano ad essere elaborati, valutati e studiati. E non solo dal punto di vista medico. Resta il fatto che, all'inizio della scorsa settimana, il Polesine si trovava a un passo dal divenire una provincia Covid-free, ovvero senza alcuna positività in corso, perché ne rimaneva solo una, quella dell'ospite della Casa Sacra Famiglia di Fratta, risultato contagiato a marzo e che ancora non aveva mai ottenuto il doppio tampone negativo, necessario per la guarigione, nonostante fosse sempre stato asintomatico. Il 14 è poi emersa la positività del 43enne di origini indiane che era appena rientrato dal suo Paese e che era stato controllato secondo le linee guida per quanti arrivano dall'estero, proprio per evitare contagi d'importazione. Ironia della sorte, proprio venerdì è arrivata la guarigione dell'ospite della struttura di Fratta, ma, nel frattempo, era emersa la positività dei due coniugi bassopolesani, contagiati da una donna, residente in provincia di Venezia, che era stata loro ospite a fine giugno.

PASSI INDIETRO

Nel giro di una settimana, insomma, il Polesine ha fatto 8 passi indietro e 8 restano le persone attualmente positive. Uno dei motivi per cui, attualmente, ci sono 153 persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. In larga parte, infatti, sono contatti diretti delle persone risultate positive, qualcuno anche contatto diretto o indiretto di positivi residenti in altre province, una fetta consistente è poi quella delle persone in quarantena perché rientrate da Paesi extra Ue o al di fuori dell'Area Schengen. Proseguono, intanto, gli screening, con il numero totale di tamponi eseguiti in Polesine da inizio epidemia arrivato a 56.413, su una platea di 24.543 persone.

F.Cam.

