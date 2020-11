IL PROBLEMA

ROVIGO Allarme bocconi avvelenati nell'area di Città Giardino. Un cane ha ingerito un boccone, ma per fortuna si è salvato perché è stato prontamente portato dal veterinario.

I proprietari hanno avvertito le autorità competenti e gli agenti della Polizia locale hanno affisso dei cartelli nella zona. L'associazione Una Rovigo ha documentato quanto accaduto e lanciato un appello sui social, invitando i proprietari degli animali a prestare attenzione e a segnalare altre anomalie. Più di qualche residente, nel commentare l'episodio, ha sollecitato l'amministrazione comunale e chiesto che vengano quanto prima installate delle telecamere di videosorveglianza. Solo in questo anno i precedenti non mancano e tra le varie segnalazioni va ricordato quanto successo lo scorso febbraio nella frazione di Sarzano, l'episodio peggiore.

In quella circostanza erano stati ritrovati dei bocconi avvelenati nel parco di via Migliorini. Non sono bastati i cartelli affissi nell'area verde per mettere in guardia gli altri cittadini: dopo una corsa disperata all'ambulatorio veterinario e quasi 24 ore di agonia, un cucciolo di tre mesi non ce l'ha fatta a sopravvivere. Un allarme per i bocconi avvelenati era stato lanciato anche a marzo nella frazione di Salvaterra (Badia), quando una donna durante una passeggiata con l'amico a quattro zampe aveva rinvenuto un wurstel con all'interno del lumachicida. Un cocktail potenzialmente mortale, a salvare il cane la prontezza dei riflessi della signora: la proprietaria ha portato immediatamente l'animale dal veterinario e fortunatamente il cane era riuscito a espellere il boccone. A inizio novembre sono stati ritrovate polpette avvelenate nell'area sgambamento cani di Fiesso Umbertiano e sono stati affissi dei cartelli, per invitare i cittadini a prestare la massima attenzione.

