IL CASOROVIGO Tramonta, almeno per il momento, il progetto per la realizzazione del parco agrovoltaico su circa 66 ettari dell'azienda agricola Corte San Marco, nell'area a sud-est di Boara Polesine, a nord-est di Rovigo, che ha ricevuto parere negativo dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale regionale. Un progetto fortemente avversato dalla Coldiretti, che non nasconde la soddisfazione per il fatto che il grande impianto...