ADRIA

Il Liceo tende la mano alle famiglie in difficoltà. Sta procedendo a pieno ritmo la raccolta di fondi, a favore delle famiglie bisognose del territorio adriese, organizzata dal liceo Bocchi-Galilei. Il titolo del progetto, #Restiamovicini, potrebbe essere visto come una provocazione in un momento storico in cui espressioni come distanziamento sociale, coprifuoco e lockdown sono entrate nella quotidianità. Quello che la famiglia del Bocchi-Galilei vuole in realtà fare è raggiungere il più grande numero possibile di persone per aiutare chi in questo periodo sta vivendo situazioni di disagio sociale. Il progetto vede la collaborazione fra il liceo e il Comune di Adria per raccogliere fondi che poi saranno convertiti in tessere prepagate da consegnare a famiglie in difficoltà economica del territorio. Le famiglie saranno selezionate sulla base di segnalazioni pervenute all'Ufficio Interventi socio- assistenziali e solidarietà sociale di palazzo Tassoni.

Le tessere prepagate potranno essere usate per acquistare beni di prima necessità nei supermercati di zona. La consegna delle tessere prepagate al Comune verrà effettuata durante la settimana di Natale, presumibilmente il 21 dicembre, per dare la possibilità alle famiglie che necessitano di aiuti economici di poterle utilizzare durante il periodo natalizio. Restano ancora circa 10 giorni per raggiungere e magari superare il target di 600 euro che l'istituto si è prefissato. Per contribuire con una donazione è sufficiente cliccare su https://schoolraising.it/progetti/restiamovicini, scegliere la somma da donare, con un minimo di 2 euro, e le modalità di pagamento.

G.Fra.

