Bocce, canti e briscola: gran festa dei nonni

VILLADOSEIl 2 ottobre ricorrono i Santi angeli custodi e non a caso lo stesso giorno è la festa dei nonni. Per tale occasione sono stati dedicati ai residenti del Sant'Anna diversi appuntamenti. Il 2 ottobre il bel tempo ha permesso un pomeriggio in musica nel giardino della struttura in via de Gasperi con i canti di una volta che hanno stimolato i ricordi. È stato molto atteso il torneo di bocce e di briscola, che si è tenuto il 3 ottobre, che ha coinvolto la struttura San Gaetano di Crespino, i volontari Luigino, Adriana e Roberta...