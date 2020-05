VOGLIA DI MARE

PORTO TOLLE Il sole l'ha fatta da padrone tra sabato e domenica nel primo fine settimana dedicato al ritorno in spiaggia negli stabilimenti del Delta del Po. Una delle perle è il Lido di Boccasette, da poco entrato nell'elite delle Bandiere Blu nazionali, assieme alle spiagge di Rosolina e Albarella. Dei quattro stabilimenti presenti, il primo ad aprire i battenti, venerdì, è stato quello di Scano Palo, che è anche quello più storico. Subito diverse centinaia di persone, arrivate in auto, moto e bicicletta, hanno invaso il litorale, uno dei più affascinanti del Veneto.

EFFETTI DELLE MAREGGIATE

La spiaggia non è ancora del tutto stata ripulita da tutti i vari tronchi di legno che ogni inverno il mare porta con sè con le mareggiate, ma nonostante questo il suo fascino e bellezza restano lo stesso immutati. Manca ancora chi gestisce il servizio di biglietteria del parcheggio, che si presenta con l'erba ancora da tagliare e alcuni cartelli non del tutto ben visibili, nascosti dalla fitta vegetazione. Uno di questi cartelli, che indica il posto riservato al parcheggio per disabili, ha generato ieri un piccolo disguido, subito risolto fortunatamente, dovuto al fatto che alcuni motociclisti avevano parcheggiato proprio nei posti riservati ai disabili, non accorgendosi che appunto c'era il cartello. Il buon senso ha però subito prevalso.

LO STABILIMENTO

Una volta passato il ponte di legno che collega la laguna al mare, si viene accolti dal personale dello stabilimento Scano Palo, in particolare dalle due persone addette alla reception. «Da noi la gente può scegliere se optare per ombrellone e lettino, oppure se andare in spiaggia libera - spiega uno dei responsabili - Gli spazi sono infatti così ampi che non c'è alcun tipo di problema tra l'una e l'altra soluzione». Per prenotare l'ombrellone ci si deve mettere in coda, mantenendo una certa distanza di sicurezza tra una persona e l'altra, in un apposito punto, creato quest'anno, dove il personale indirizza i bagnanti verso il lettino corrispondente al numero assegnato. Non manca da nessuna parte il gel igienizzante, sia che si debba prenotare il posto in spiaggia sia che si debba andare al bar-ristorante e al bagno. Per gli amanti di un buon piatto di pesce o anche solo di un caffè, fila al bancone che si trova dentro una tensostruttura arieggiata, con il classico nastro bianco e rosso a sancire la distanza tra il personale e la clientela. Su una bacheca sono riportate, in italiano e inglese, tutte le indicazioni da seguire, secondo le disposizioni fornite da Confcommercio Rovigo.

PREZZI INALTERATI

I prezzi non hanno subito alcun aumento, come qualcuno poteva temere. Ad esempio un caffè, un succo di frutta e un krapfen, costano 4.20 euro, mentre un gelato e una coppa di fragole fresche costano 5 euro. Per utilizzare il bagno, igienizzato ogni ora da un'addetta alle pulizie, si entra da una parte e di esce da un'altra, come ben indicato dai cartelli e dagli spazi creati con tanto di divisori.

GIOCHI PER I BAMBINI

Nessun problema nemmeno per i giochi, con i bambini che hanno potuto utilizzare i pochi divertimenti disponibili. L'uso delle mascherine è stato rispettato praticamente da tutti i presenti, che come prima uscita balneare hanno voluto rimanere chi qualche ora, chi mezza giornata, chi tutto il giorno, ma anche scegliere l'opzione apericena, sfruttando l'opportunità di un tramonto unico in spiaggia. Insomma, il mare del Delta del Po piano, piano sta entrando nel vivo della Fase 2.

GLI ALTRI LIDI

Riprese anche le attività nelle varie strutture ricettive di Barricata e Spiaggia delle Conchiglie, altre spiagge entrate quest'anno nell'elenco delle Bandiere Blu, portando in alto il nome di Porto Tolle.

APERTURA DI STAGIONE

La vera e propria stagione estiva prenderà comunque il via la prossima settimana, alla viglia del ponte per la Festa della Repubblica del 2 giugno. «Come in tutte le spiagge venete - annuncia infatti il sindaco Roberto Pizozli dal proprio profilo social - stiamo aspettando l'ordinanza balneare della Capitaneria di porto per poi fare quelle sindacali: da Bibione a Porto Tolle dalla prossima settimana inizierà la Stagione per tutti i stabilimenti, da quest'anno con la Bandiera Blu. Per questa settimana la spiaggia è libera: vi invito a mantenere le buone prassi».

Marco Scarazzatti

