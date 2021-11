Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PORTO TOLLEDall'anno scolastico 2022/2023 la scuola dell'infanzia paritaria Buon Pastore di Boccasette chiuderà i battenti per confluire in una nuova sezione di scuola statale nel plesso della primaria della frazione di Porto Tolle. Non cambierà quindi assolutamente nulla per i residenti, che potranno ancora usufruire del servizio educativo dedicato ai bimbi più piccoli. L'unica differenza sarà chedal prossimo settembre l'asilo diventerà...