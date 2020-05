BOARA POLESINE

ROVIGO La mancata riapertura dell'ufficio postale di Boara Polesine agita le acque nella frazione del capoluogo affacciata sull'Adige. E il presidente del Comitato Civico di Boara, Emilio Mazzetto, tramite l'avvocato ed ex vicesindaco Ezio Conchi, invia una lettera aperta al direttore provinciale delle Poste di Rovigo, dopo che Mazzetto, si spiega, «invano, aveva chiesto un colloquio». «Il provvedimento si legge nel testo - assunto in sede emergenziale, non trova più alcuna giustificazione se solo si pensa che tutti gli uffici postali delle altre frazioni limitrofe sono stati riaperti. Boara Polesine conta un numero di abitanti ben maggiore, circa 2900), rispetto alla vicina Concadirame, circa 1100, e pure rispetto a Granzette, circa 2400. Seguendo la logica numerica, non del tutto peregrina, l'ufficio postale di Boara doveva essere riaperto per primo. Certamente non interessa il primato, ma il servizio si, anche perché trattasi di un ufficio che ha sempre lavorato molto, stante la numerosa presenza di anziani. Non abbiamo ragione di dubitare come siano cadute nel vuoto le segnalazioni scritte del Comitato Civico in rappresentanza dei cittadini di Boara, i quali ora contano per poter ottenere non solo una risposta, più che mai gradita, ma soprattutto la riapertura. Anche solo sapere la data di riapertura è importante per rasserenare una situazione oramai intollerabile. Il Direttore delle Poste è cortesemente invitato a dare una risposta».

SPORTELLO STORICO

Sul tema era intervenuto giorni fa anche un altro ex vicesindaco, Andrea Bimbatti, attuale vicecommissario vicario di Forza Italia, che si era rivolto al sindaco chiedendo un suo interventi per sollecitare la riapertura dell'ufficio postale di Boara: «In questi giorni stanno continuando le lunghe code che attendono di accedere alle poste centrali: gli sportelli sono stati quasi tutti aperti ma, inspiegabilmente, rimane ancora chiuso lo sportello di Boara Polesine, una delle frazioni più popolose della città e frazione di confine dove è molto elevato il passaggio anche di non residenti. Esterno la preoccupazioni dei molti cittadini di Boara, soprattutto anziani, che utilizzando lo sportello della frazione eviterebbero di muoversi con auto o mezzi pubblici per spostarsi. Non vorremmo che la chiusura prolungata diventasse definitiva, essendo le poste un ufficio importante di riferimento per la frazione soprattutto per le famiglie ma anche per le aziende. Lo sportello di Boara, tra i più storici della città, è per altro dotato delle barrire di sicurezza, consentendo ai dipendenti di lavorare in assoluta sicurezza così come ai clienti di usufruire dei servizi senza rischi».

