BOARA POLESINE

ROVIGO Proteste dei residenti e di alcuni proprietari di negozi di Boara Polesine, che non hanno gradito la piazza chiusa sabato a causa dello svolgersi di un concerto serale. «Grazie agli organizzatori e al Comune, che ha permesso la chiusura della piazza: per una manifestazione, siamo costretti a chiudere il negozio. Ci scusiamo con i nostri clienti». Questo l'avviso messo in uno dei negozi del centro della frazione rodigina.

MANIFESTAZIONE

«Siamo favorevoli a tutte le promozioni socio-culturali e sportive, oltre che di spettacolo, sempre ovviamente svolte nel rispetto delle misure anti-Covid - scrivono alcuni dei residenti - Ma a nostro avviso, senza danneggiare nessuno, vorremo far notare che in piazza Papa Paolo Giovanni II si è tenuta una serata canora, che è andata a discapito dei commercianti locali».

ACCESSO CHIUSO

La protesta nasce dal fatto che l'accesso alla piazza di Boara e alle vie adiacenti è stato vietato dalle 14 a mezzanotte. Un arco di tempo troppo lungo, secondo più di qualcuno, che ha finito con il causare lamentele in paese. I commercianti sono stati danneggiati visto che il sabato pomeriggio lavorano di più e quindi hanno avuto una perdita di lavoro notevole. Era stato chiesto agli uffici della Polizia municipale rodigina, il permesso di fare passare i clienti dei negozi. La risposta è stata che chi doveva recarsi nei negozi in piazza o nelle vie vicine avrebbero potuto passare si, ma senza sostare a lungo. Allo stato pratico però, nessun acquirente è transitato sabato per queste zone transennate. In futuro ci si augura che vengano presi provvedimenti per salvaguardare i già tartassati commercianti».

Il fatto che più ha fatto arrabbiare tutti è che inizialmente avrebbero dovuto essere posizionati solamente due cavalletti, ma poi sono diventati cinque. Inoltre era stato auspicato che le strade fossero chiuse alle 19.30, ossia dopo la chiusura dei negozi.

Marco Scarazzatti

