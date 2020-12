Lutto nel mondo del calcio dilettantistico. Il Covid-19 si è portato via la scorsa notte Pietro Guglielmo, storico vice presidente del Boara Pisani, nonchè custode dell'impianto sportivo di Boara ed ex consigliere comunale. Guglielmo era molto conosciuto tra gli addetti ai lavori del calcio polesano: aveva 90 anni. È morto nel reparto Covid dell'ospedale di Trecenta, dove si trovava intubato da una ventina di giorni. «Era stato vice presidente per vent'anni al Boara, dove era anche il custode dell'impianto sportivo, a titolo gratuito - ricorda commosso l'amico Giuseppe Calabria, ex presidente del Boara e del Rovigo, dove attualmente ricopre ancora la carica di consigliere - abbiamo insieme ripreso in mano la società, con Claudio Albertin, Alberto Milan, Luigi Bassani, Lauro Sterza, Luciano Lissandrin, Roberto Destro, Moreno Verza, Marco Barbierato, Moreno Miotto, Sandro Gambarin e Sergio Signorin». Sono i fondatori del rinato Boara di fine anni Novanta, ripartito dalla Terza categoria e arrivato dopo cinque stagioni, in Primaa. Fino al 2018, quando si è fuso con il Rovigo Asd dando vita al Rovigo Calcio. «Con Pietro abbiamo creato un settore giovanile con squadre iscritte nei vari campionati regionali. A giugno per 15 anni abbiamo organizzato un torneo notturno giovanile con squadre professionistiche. Teneva in ordine spogliatoi e campi, oltre a lavare le maglie di tutti i calciatori. Ha lavorato come contadino fino a 60 anni, nell'azienda agricola Aggio di Boara, gestendo la raccolta della frutta. È stato consigliere comunale con il sindaco Antonio Pescarin. Per Boara è una grande perdita. È stato un esempio di uomo e volontariato».

Marco Scarazzatti

