Blitz all'alba nei condomini

IL BLITZROVIGO Un ingente schieramento di forze, oltre una decina di pattuglie fra carabinieri, Polizia e Polizia locale, alla presenza del primo cittadino Massimo Bergamin, per il blitz scattato all'alba di ieri in via Don Minzoni, arrivato in risposta alle lamentele di alcuni residenti, rilanciate dalla consigliera di opposizione Silvia Menon nei giorni scorsi.L'APPELLO«Mi rivolgo al sindaco Bergamin e ai consiglieri comunali nonché alla cittadinanza era stato l'accorato appello di un cittadino che aveva chiesto di rimanere anonimo per...