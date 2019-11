Black Friday fai da te nei negozi del centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CITTÀ DI NATALEROVIGO Piazza Garibaldi sarà trasformata in un piccolo parco giochi per bambini, con giostrine gratuite e un bosco urbano con tante iniziative dedicate proprio ai più piccoli. Il Natale in città prenderà il via domani, con l'accensione dell'albero, prevista nel pomeriggio alla presenza di sindaco e commercianti, e l'apertura ufficiale del mercatino di piazza Vittorio Emanuele II. L'albero arriverà da Asiago questa mattina. «Sarà un Natale bellissimo annuncia il sindaco Edoardo Gaffeo presentando le iniziative di...