I NEGOZIANTI

ROVIGO Sono settimane davvero nere per i negozi della città. A poche settimane dal Natale, si trovano infatti a fare i conti con pochi clienti e le restrizioni dettate dal Covid, come il divieto di passeggiare nei centri storici e lo stop a bar e ristoranti dopo le 18. Annullato il Black Friday, il venerdì dedicato ai super sconti, in quanto potrebbe essere pericoloso invitare la gente ad ammassarsi in centro per gli acquisiti dell'ultimo venerdì di novembre, ogni negozio si sta organizzando per riuscire a promuovere sconti e offerte proprio come accade con il mercato online.

CHIUSI PER FERIE

Qualche commerciante del centro, però, in questi giorni ha deciso di chiudere per ferie anche fino alla fine del mese. Troppo rischioso ordinare merce in vista del Natale, dal momento che un eventuale passaggio in fascia arancione avrebbe come conseguenza ulteriori restrizioni agli spostamenti. «Al sabato siamo aperti, ma la gente non può passeggiare anche solo per guardare le vetrine spiega Rita Pizzo, commerciante di piazza Vittorio Emanuele II - Mentre i bar sono pieni già dal primo pomeriggio per l'aperitivo anticipato, la Protezione Civile con il megafono attraversa il Corso invitando la popolazione a uscire solo per necessità essenziali. Ecco che le persone non sanno più se si può o meno recarsi nei negozi e, nell'incertezza, se ne sta a casa o va a passeggiare in periferia».

QUESTIONE RISTORI

I ristori però per i negozianti del centro, finora, sono stati esigui. Il Governo ha infatti versato nei conti correnti di bar e ristoranti un secondo importante contributo, non comprendendo negli aiuti le attività commerciali in ginocchio a causa del Covid, ma con l'autorizzazione a rimanere aperte fino alle 20, sabato compreso. Un piccolo aiuto arriverà nei prossimi giorni da parte del Comune: 500 euro che, questa volta, saranno destinati anche ai negozi di abbigliamento, nonchè a palestre e agenzie di viaggio. Circa 762 le partite Iva che beneficeranno del contributo. Seppure si tratti di un segnale importante da parte dell'Amministrazione, è troppo poco per aiutare i negozi a pagare affitti e personale. E c'è chi, di fronte a un Natale e un Capodanno segnato dall'incertezza, pensa addirittura di chiudere i battenti a fine anno. In città, infatti, nelle ultime settimane, con le nuove restrizioni del Governo e della Regione, di gente ne circola ormai davvero poca. Chi acquista pensa soprattutto a fare scorta di ciabatte e pigiami, con la previsione di restare a lungo in casa a causa dell'emergenza. Alcuni negozi hanno addirittura tolto dalle vetrine le scarpe con il tacco e abiti da sera per le festività natalizie. Anche chi esce di casa non ha voglia di sfarzi, ma preferisce la comodità, rinviando lo shopping a tempi migliori.

VETRINE SENZA NATALE

Con ristoranti chiusi e l'impossibilità di partecipare a riunioni e feste, a cui si aggiunge l'incremento dello smart working, il cambio armadio o l'ultimo capo alla moda non è, per il momento, la priorità. «La gente ha poca voglia di uscire conferma il vicepresidente di Confesercenti Vittorio Ceccato - La frequentazione dei locali fino alle 18 è soprattutto dei giovani, poco interessati a fare acquisti».

Non solo i negozi, ma in ginocchio, in questo periodo si trovano anche altre categorie, riporta Ceccato, come agenti di commercio, fieristi, agenzie di viaggio. .

Roberta Merlin

