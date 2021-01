«Si trovino alternative a Pfizer per non far rallentare la campagna vaccinale, non possiamo permettere che muoiano migliaia di persone ogni mese». L'appello per uno sforzo volto a superare il rallentamento causato dalla riduzione dei quantitativi consegnati da Pfizer del vaccino contro il Covid-19 viene lanciato da Angelo Franzoso, presidente Anap di Confartigianato Polesine.

PENSIONATI MOBILITATI

Il rappresentante dei pensionati del settore artigiano esprime forte preoccupazione, sottolineando che ogni giorno in Italia, nonostante le misure di contenimento del contagio, muoiono 500 persone con un'età media di 80 anni. «Proprio in questi giorni si sarebbe dovuto iniziare a somministrare le dosi di vaccino agli ultraottantenni, invece le dosi di cui dispone attualmente l'Italia saranno utilizzate, giustamente, per fare i richiami. Il tutto dunque slitta, così dovremo continuare a piangere i morti», dice il dirigente dei pensionati di Confartigianato.

ALTERNATIVE SUL MERCATO

Franzoso ritiene che sia necessario fare il possibile per reperire sul mercato altri vaccini validati, anche se ciò comporterà una spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista, e rivedere il piano vaccinale per accelerarlo incrementando i centri di somministrazione, il personale dedicato e gli orari di somministrazione. «Non possiamo permetterci che oltre 15mila persone, la gran parte delle quali grandi anziani, continuino a perdere la vita ogni mese conclude - Di fronte a un'ecatombe di questa portata ogni sforzo va fatto, a qualsiasi costo».

I.Bel.

