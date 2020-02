Il coronavirus compromette le grandi strategie commerciali internazionali. Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, durante il suo intervento a Rovigo a chiusura dell'assemblea generale, focalizza l'attenzione sull'emergenza scoppiata a Wuhan e che ha ripercussioni sull'agricoltura: «Oltre al rallentamento della crescita economica, tra le possibili conseguenze del coronavirus c'è la ritardata applicazione del nuovo accordo commerciale tra Cina e Usa». La riflessione di Giansanti approfondisce ulteriori aspetti. Una curiosità: «Ho scoperto che a Rovigo si semina il mirtillo. In altre zone d'Italia si seguono le mode esotiche di mandorle, papaya, mango - l'invito di Giansanti agli operatori del settore primario - Dobbiamo ritrovare la nostra centralità ed esaltare le produzioni forti del Made in Italy». Il numero uno di Confagricoltura fa un appello al governo: «In Italia manca una strategia sull'agroalimentare del 1974, 46 lunghi anni trascorsi senza alcun indirizzo. In Spagna hanno già definito la strategia dei prossimi cinque anni, dobbiamo colmare questo gap preoccupante con i principali competitor». Giansanti si rivolge con queste parole agli agricoltori al Censer: «Poche celebrazioni e tanto lavoro anche nel 100esimo anno di nascita di Confagricoltura: non vogliamo più navigare a vista, chiediamo alla classe politica interventi concreti e urgenti per sostenere il comparto primario».

Ale.Gar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA