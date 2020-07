IL PROCESSO

ROVIGO La disputa fra periti e consulenti ha surriscaldato l'udienza di ieri del processo sulla morte del piccolo Giovanni Morello, di Anguillara, che aveva solo 6 anni quando, il 13 gennaio 2016, si è spento all'ospedale di Rovigo, dove era ricoverato per un forte mal di pancia. Il dottor Vincenzo Rametta, all'epoca primario facente funzione di Pediatria è chiamato a rispondere di omicidio colposo per colpa medica dovuta a imperizia perché, secondo l'accusa, non ha richiesto una consulenza chirurgica, né approfondimenti ematochimici o strumentali, in particolare una radiografia addominale, ma soprattutto per non aver incluso nella diagnosi la possibile occlusione intestinale e non aver tempestivamente prescritto un intervento chirurgico di asportazione dell'ansa ileale, la strozzatura dell'intestino, in corrispondenza di un precedente intervento di appendicite, causa della morte.

SCONTRO TRA PERITI

Ieri sono stati infatti ascoltati i periti incaricati dal giudice Nicoletta Stefanutti, il professore universitario e chirurgo pediatrico Mario Lima e il medico legale Alberto Amadasi che, pur rilevando la non corretta gestione del paziente, hanno di fatto escluso la responsabilità di Rametta: secondo le loro conclusioni il medico non sarebbe stato messo in condizione di adottare le corrette procedure diagnostiche e terapeutiche da chi ha avuto precedentemente in carico il bambino, ricoverato quattro giorni prima della morte. Le parole dei periti hanno visto la replica dei consulenti del pm, i professori di anatomia patologica dell'Università di Padova Andrea Porzionato e Raffaele De Caro, che hanno ribadito come un intervento chirurgico avrebbe comunque evitato la morte. Gli avvocati dei familiari costituiti parte civile, Cristiano Violato e Federico Soattin, hanno contestato le conclusioni dei periti. Tutto è stato aggiornato al 9 settembre.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA