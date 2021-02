Riduzione della retta di una settimana per le famiglie i cui figli, iscritti all'asilo nido La Coccinella di Occhiobello, sono stati sottoposti a quarantena. Nel mese di gennaio erano state infatti rilevate, all'interno della sezione bolla verde del nido comunale, due positività al Covid-19, a seguito delle quali bambini ed educatori, su disposizione dell'Azienda sanitaria Ulss 5, sono entrati in isolamento domiciliare e sottoposti a successivo tampone. Il rientro al nido dei bambini e degli operatori è stato possibile solo dopo gli accertamenti sanitari predisposti dall'Ulss. La giunta del Comune rivierasco ha deciso quindi di approvare la riduzione del valore di una settimana nell'importo della retta mensile totale (e non nella parziale) per gli utenti che non hanno usufruito del servizio a causa della quarantena obbligatoria.

MISURE ANTI-CONTAGIO

«All'interno del nido - spiegano in municipio a Occhiobello - sono state rispettate e applicate le norme dettate dalle disposizioni ministeriali e regionali in materia di prevenzione al contagio del Covid-19 sin dal momento della ripresa delle attività educative il primo settembre. Non solo: le famiglie sono state coinvolte in un patto di corresponsabilità, cioè modelli di comportamento finalizzati al contenimento del rischio di diffusione del Covid, in particolare la sorveglianza e l'individuazione precoce di eventuali soggetti sospetti o positivi in stretta collaborazione con genitori e pediatri».

