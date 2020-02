(F.Cam.) Gli azzurri vedono nero sul Tribunale. Il vicecommissario provinciale di Forza Italia Andrea Bimbatti esprime «forti perplessità sul buon esito di una mozione che se ha dimostrato ancora una volta il buonsenso del centrodestra, dall'altro è servita a ripulire la coscienza del sindaco, conscio di aver provato il blitz alle spalle del consiglio e della città, definendo solo ingenuo il proprio atteggiamento. Troppe ambiguità, troppe contraddizioni». Per Bimbatti le parole del presidente del Tribunale Angelo Risi sulla probabilità che il ministero decida d'imperio con una soluzione esterna al perimetro cittadino, sono «un grido che va ascoltato. Non decidendo una soluzione alternativa, credibile e sostenibile, come proposta dall'Ordine degli avvocati e dall'Associazione forense, si rischia di delegare ad altri la scelta. Il Maddalena ha una destinazione ben precisa, non per il Tribunale. I referenti locali del Governo giallorosso danno versioni contrastanti: il 5 Stelle dice che non si può fermare il carcere minorile, il sindaco che c'è tempo. Chi non dice la verità? Chiederemo ai nostri parlamentari al primo question time di avere notizie certe. Nessuno addossa responsabilità a Gaffeo per il minorile, peraltro annunciato dall'allora onorevole Crivellari, stesso partito di Azzalin, ma il sindaco deve essere pronto ad andare a Roma a sostenere, in caso di non permanenza in via Verdi del Tribunale, una proposta seria e disponibile, che non lasci completa libertà di scelta al ministero».

