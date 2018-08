Bimbatti: «Polemica montata per screditare l'evento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROVIGO Nessun patrocinio, ma solo una collaborazione del Coni. Il vicesindaco Andrea BiImbatti, ieri mattina, ha voluto chiarire quello che in questi giorni a Rovigo è diventato il caso Moggi. A far discutere infatti, anche a livello nazionale, la presenza sul palco di Rovigo Sport Festival dell'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, in città per presentare il suo libro. Nei giorni successivi la presenza dell'ex dirigente bianconero, radiato dalla Federazione Gioco Calcio, non sono infatti mancate le polemiche...