Disinfezione e sanificazione degli impianti sportivi. È quanto propone il vice commissario provinciale di Forza Italia Andrea Bimbatti in vista della riapertura delle strutture sportive del territorio. «Pur essendo ancora in una fase di lockdown e assodata la priorità a gestire il contingente, attenzione alla salute, aiuti a famiglie e imprese, anche per lo sport si rende necessario prevedere e quindi pianificare quelli che saranno i bisogni per le decine di società sportive che operano nella nostra città in tutte le discipline, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti. Disinfezione e sanificazione che forse è ritenuta inutile per le strade, credo sia necessaria in luoghi chiusi frequentati da centinaia di persone». Interventi che dovrebbero riguardare palestre con servizi e spogliatoi, così come per spogliatoi e pertinenze di tutti gli impianti sportivi dal palazzetto al campo Coni, al Battaglini, al baseball e a tutti i campi da calcio, «nella speranza che venga confermato il bando e la destinazione di risorse per le società sportive così come preannunciato, che consentirebbe comunque a tutte le società sportive di far ripartire le proprie attività con un piccolo sostegno economico, con particolare attenzione a chi gestisce direttamente campi o palestre, non va sottovalutato l'aspetto della sanificazione degli ambienti. La crisi che oggi attanaglia le famiglie e le imprese si ripercuoterà in modo diretto e indiretto sull'attività delle società sportive di tutti i livelli». L'igienizzazione degli ambienti, conclude il vice commissario azzurroi, è un intervento essenziale in quanto «le strutture sportive vengono quotidianamente utilizzate da tutte le fasce d'età, dai bambini fino agli anziani, sapendo poi quanto sarà importante il ritorno all'attività motoria, fisicamente e psicologicamente, soprattutto dopo questo difficile periodo che stiamo attraversando».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA