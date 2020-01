POLITICA

ROVIGO Forza Italia riparte da Andrea Bimbatti. L'ex vicesindaco della giunta Bergamin è stato nominato coordinatore vicario degli azzurri di Rovigo. Attorno a lui ci sarà un'organizzazione, una distribuzione dei ruoli e dei rappresentanti sul territorio più attenta e ampia rispetto al passato, e annuncia che il primo obiettivo è l'elettorato fedele che a suo dire, negli ultimi tempi non si è spostato su altri partiti, ma non ha votato. «Forza Italia c'è e c'è sempre stata. Se qualcuno ha pensato fossimo giunti alla fine della nostra esperienza, mi spiace per loro. Questo rinnovamento ci porterà, a maggio, alle elezioni regionali, una tornata cui FI intende partecipare come protagonista. Il percorso, poi, sarà diretto a tornare in quei Comuni in cui non siamo riusciti a essere riconfermati alle ultime elezioni. Insieme a me ci sono Luigia Modonesi come delegato di area del Medio Polesine, Fabrizio Rossi per l'Alto Polesine e Layla Marangoni per il Basso Polesine. Ci saranno tante altre persone che fanno parte del coordinamento provinciale e comunale di Rovigo. Allargheremo il partito, nomineremo dei referenti locali proprio perché vogliamo riconquistare il consenso. Ci siamo per chi vuole tornare a votare una forza moderata, liberale e garantista del centrodestra che senza di noi, dappertutto, fatica a vincere, seppure i nostri alleati godano di un consenso maggiore del nostro».

Nella sede di via Badaloni c'erano nomi storici del partito, cui Bimbatti ha spiegato di volere fare affidamento per questo nuovo percorso: Monica Nale, Paolo Avezzù, Ivan Dall'Ara, Claudio Paron, Vani Patrese, Giulio Pellegrini e Massimo Gasparetto. Forza Italia, dopo i soli 687 voti raggranellati il 26 maggio 2019 alle ultime Amministrative di Rovigo, in supporto della candidata sindaco Monica Gambardella, non ha una rappresentanza a Palazzo Nodari. Bimbatti ha voluto lanciare un messaggio al primo cittadino Edoardo Gaffeo, chiedendogli di dare risposte alla città senza prendere in giro i rodigini e offendere chi lo ha preceduto: «Vorrei invitarlo a riconoscere l'esistenza del principio di continuità amministrativa che gli ha consentito in questi mesi e probabilmente per tutto il 2020, di inaugurare cantieri, progetti e risorse che le precedenti amministrazioni, seppure interrotte bruscamente, hanno portato avanti».

Alberto Lucchin

