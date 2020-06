LA POLEMICA

ROVIGO «A che serve la giunta se sentiamo parlare solo il sindaco, un grande oratore senza dubbio, ma l'organo collegiale ha lo scopo di condividere oneri e onori di un'Amministrazione comunale». Inizia così l'intervento del vice commissario provinciale di Forza Italia Andrea Bimbatti che punta il dito contro il modus operandi della giunta. «Non ha speso una parola continua Bimbatti - per i soldi trovati accantonati per la questione piscine o per i cantieri che in questo anno ha visto realizzarsi non certo per merito della sua Amministrazione. Un giorno annuncia in autunno un massiccio intervento su piazza Annonaria, che condividiamo, compresa la copertura, salvo il giorno dopo rimangiarsi tutto e dire che ci vorrà più tempo e si dovrà vedere con quali risorse».

«Positiva e lodevole l'operazione plateatici afferma il vice commissario azzurro - ma il merito va condiviso con gli stessi uffici che tanto ha criticato. Vorremmo capire se gli assessori sono delegati a presenziare alle conferenze o se hanno anche margine di manovra; soprattutto vorremmo capire cosa si sta facendo per la città. Se le deleghe assegnate hanno un senso vorremmo capire se l'assessore alle frazioni e alle associazioni sa ciò che sta accadendo in città dove a Borsea chiude un'associazione che tutti abbiamo sempre portato ad esempio e che senza timore di smentita dico che ha sempre visto le precedenti amministrazioni al loro fianco, oggi si va a sciogliere senza che nessuno si sia preoccupato di tentare di salvare la situazione. Ha garantito iniziative ed eventi per tutta la città, non solo per Borsea. A Boara Polesine il comitato di quartiere raccoglie più di 300 firme per chiedere la riapertura dell'ufficio postale, nemmeno una parola spesa».

R.Mer.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA