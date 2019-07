Bilancio felice per Genitori in dialogo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAROVIGO È tra le attività scaturite dal Tavolo per l'alleanza con le famiglie, il progetto Genitori in dialogo realizzato nelle scuole dell'infanzia dell'istituto comprensivo Rovigo 3: da poco concluso, si tratta di un progetto pilota, ideato dalla docente Antonella Santi, al quale hanno partecipato circa trenta genitori, nel corso di dieci sessioni di dialogo condotte dalla facilitatrice Valentina Roversi. Il progetto si è articolato in un ciclo di incontri serali da marzo a giugno, ospitati dalla scuola dell'infanzia Tassina, e ha...