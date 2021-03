SAN MARTINO DI VENEZZE

Convocato per domani, alle 21, il consiglio comunale in videoconferenza per la discussione e l'approvazione di un corposo ordine del giorno che vedrà protagoniste le deliberazioni sul bilancio preventivo 2021-23. Al primo punto, dopo l'esame dei verbali della seduta del 2 febbraio, le comunicazioni del sindaco Vinicio Piasentini, poi si entrerà nella trattazione di bilancio con la conferma dell'aliquota per il 2021 dell'addizionale comunale Irpef.

TASSE COMUNALI

Si passerà poi all'esame delle tassazione comunale con la conferma delle aliquote 2020 dell'Imu, mentre per la tassa rifiuti (Tari), dopo le modifiche di legge dello scorso anno, si determineranno delle tariffe provvisorie con la fissazione delle scadenze di pagamento per l'anno in scorso. Sesto punto dedicato alla verifica delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti qin questo 2021 in proprietà o in diritto di superficie, e settimo punto sarà l'esame del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Vi sarà poi l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021-23 e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-22. Chiuderanno questa parte dedicata al previsionale, la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2021-23 e l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-23. Un solo argomento a chiusura dei lavori con l'approvazione del regolamento comunale per l'autorimozione, effettuata dal privato cittadino, di materiale contenente amianto a matrice compatta.

VIDEOREGISTRAZIONE

Alla riunione online non potranno accedere i cittadini, ma sarà resa disponibile la videoregistrazione, e sono ormai diversi a seguirle, sia sul sito istituzionale (www.comune.sanmartinodivenezze.ro.it) che sul canale Youtube del Comune dal giorno successivo. Il video resterà accessibile per tutto il periodo di pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune.

Gianmaria Visentin

