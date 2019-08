Bilancio chiuso, ma l'avanzo è virtuale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GAVELLOCon un avanzo di amministrazione pari a 230.296 euro, ma solo in minima parte disponibile, si è chiusa la gestione finanziaria del 2018 per il Comune di Gavello. A esaminare i conti del municipio il consiglio comunale riunito nei giorni scorsi per l'approvazione del rendiconto della gestione 2018 e dei relativi allegati. A determinare il risultato di gestione, solo simbolico data l'esiguità della somma disponibile, appena 549 euro, sono state riscossioni complessive nei dodici mesi passati per 1.788.881 euro e pagamenti per 1.543.509,...