AZIENDE

ROVIGO In Polesine un'impresa su tre è a rischio. Detto così, sembrerebbe un dato da far tremare le vene e i polsi. In realtà non si tratta di uno dei valori peggiori non solo dell'intero Paese, ma anche del Veneto, anche se la situazione è comunque ben poco confortante. Questo quanto emerge da un'analisi dell'Osservatorio di Studio Temporary manager, società specializzata nei servizi di temporary management, elaborata sui bilanci 2020 depositati nelle Camere di commercio da un campione di circa 69mila imprese italiane, con fatturato tra i 5 e i 50 milioni di euro, in modo da fotografare lo stato di crisi delle aziende e dividerle così in categorie con rating positivo e critico.

A livello veneto, dal campione di oltre 7.800 imprese prese in considerazione, emerge come ben il 32% presenti un rating a rischio, in evidente crescita rispetto al 2019, quando si era attestato al 31%. Innegabile effetto della crisi economica innescata dalla pandemia. Si tratta, comunque, di un dato leggermente inferiore alla media nazionale, pari al 36%, ma che pone comunque il Veneto al 19esimo posto per valore percentuale critico, battuta solo dal Trentino Alto Adige, che vede solo un 30% di imprese a rischio, migliorando addirittura rispetto all'anno precedente quando erano arrivate a quota 31%. Toscana, Sicilia, Abruzzo, Molise, Lazio e Sardegna viaggiano addirittura oltre il 40% di aziende con bilanci che denotano preoccupanti sofferenze.

SCADENZA VICINA

Tuttavia, si sottolinea nel report, «la fotografia reale delle imprese post pandemia si vedrà solo alla fine del definitivo sblocco dei licenziamenti e quando termineranno le moratorie garantite dallo Stato». Ovvero, salvo proroghe, il 31 dicembre. E i dati non miglioreranno certo. Anche perché la nuova ripresa pandemica sembra prospettare nuovi mesi difficili dal punto di vista sanitario, quindi anche sociale ed economico. A livello provinciale, tutti i territori veneti continuano a mostrare segnali di sofferenza ma con valori variabili e soprattutto, tutti al di sotto della media nazionale.

Rovigo è al terzo posto per imprese in rosso, con il 33% di aziende potenzialmente a rischio secondo quanto si legge nei bilanci, preceduta da Venezia con il 36% e Verona con il 35%, le due province che nel 2020, anche per effetto dell'azzeramento del turismo internazionale hanno avuto le maggiori ripercussioni a causa della pandemia. A seguire, poi, Treviso con il 32%, Padova con il 31% e quelle con il dato migliore, o forse è meglio dire meno peggiore, Vicenza e Belluno appaiate con il 28%.

Studio Temporary manager rivolge poi una sorta di decalogo con «i 10 consigli per superare le crisi: discontinuità con il passato; fermare l'emorragia; essere reattivi; ristrutturare l'indebitamento finanziario; risolvere i problemi industriali; comunicare in modo efficace il risanamento; gestire l'azienda per cassa; focalizzarsi su ciò di cui si ha esperienza; porre le basi per il futuro; avere umiltà ma anche coraggio e forza di innovare».

FALLIMENTI

Nel 2021 il Tribunale di Rovigo ha dichiarato 45 fallimenti di altrettante società, con un aumento del 25% rispetto ai 36 del 2020, ma in calo rispetto ai 52 del 2019. E se in un primo momento tale dato può apparire controintuitivo, bisogna considerare che proprio per evitare un crollo totale delle aziende, sono state messe in campo misure epocali per fronteggiare la crisi che il Covid ha portato in dote. Alberto Cerini, responsabile Corporate Turnaround & restructuring di Stm, sottolinea anche come «i dati della Banca d'Italia indicano che dal 2019 sono saliti del 40% i finanziamenti bancari alle imprese con un significativo aumento del rischio di credito. Però le misure di sostegno si sono dimostrate efficaci. Le imprese potranno ora affrontare le sfide future del 2022 e uscire da eventuali situazioni di crisi, sia beneficiando della ritrovata ripresa economica italiana e internazionale, ma anche utilizzando il nuovo strumento della composizione negoziata della crisi».

Francesco Campi

