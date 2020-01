Bidelli, posti di lavoro garantiti fino a marzo

PERSONALE SCOLASTICO

ROVIGO È stato posticipato alle 14 di mercoledì 8 gennaio il termine per partecipare al concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione per i posti nel personale Ata accantonati per il profilo di collaboratore scolastico, in seguito all'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole statali.

STOP SERVIZI ESTERNI

Dal 1° gennaio, infatti, è previsto che i servizi di pulizia e ausiliariato siano svolti solo da personale interno, e non più con appalti esterni.

SINDACATO MOBILITATO

«La situazione riguarda 38 lavoratori in Polesine, attivi per lo più in cooperative - spiega Stefania Botton, segretario generale di Cisl Scuola Padova-Rovigo - Tra loro, 7 dovrebbero restare fuori dal concorso perché non hanno i requisiti richiesti dal bando», e così le organizzazioni sindacali stanno facendo pressione sulle società che finora hanno assicurato loro un lavoro, in molti casi part-time, perché chi non parteciperà al concorso possa restare occupato in contesti diversi, visto che imprese e cooperative attive negli appalti di pulizia si rivolgono a molte realtà, e non solo al mondo della scuola.

BANDO MINISTERIALE

Il bando Ata è aperto ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle aziende che fornivano i servizi di pulizia, ma devono avere almeno il diploma di scuola media e 10 anni di servizio, anche non continuativi, inclusi però il 2018 e il 2019.

SELEZIONE PUBBLICA

La selezione pubblica si svolge su base provinciale, e per i vincitori è prevista l'assunzione con rapporto di lavoro indeterminato a tempo pieno, o parziale al 50%, nel profilo professionale di collaboratore scolastico.

I POSTI DISPONIBILI

In Polesine risultano disponibili 30 posti: almeno 23 con contratti a tempo pieno, e al massimo 14 contratti a tempo parziale al 50%. È il numero dei posti accantonati per l'internalizzazione dei servizi, con decreto ministeriale sugli organici Ata per l'attuale anno scolastico, «e assicura la copertura dei servizi finora garantiti dalle ditte esterne, visto che gli incarichi dei lavoratori in appalto nelle scuole - spiega Stefania Botton - a volte si riducevano a poche ore».

LA SCADENZA

La trentina di assunzioni diventerà effettiva soltanto il prossimo 1° marzo. E così per la copertura, fino a quella data, dei servizi di pulizia e ausiliariato, adesso che la procedura di selezione è in atto, è arrivato da poco - insieme alla proroga della scadenza del bando Miur - anche un chiarimento da parte della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie dello stesso Ministero. «Dal bando di concorso - ricorda Botton - non era chiaro chi avrebbe svolto le pulizie nel periodo tra il 1° gennaio, fissato come data di partenza dell'internalizzazione, e il 1° marzo, che invece sarà la data di assunzione una volta completata la procedura del concorso. Nel frattempo, ai lavoratori delle imprese appaltatrici erano iniziate ad arrivare le lettere di licenziamento con i 2 mesi di preavviso, come nel caso dei lavoratori di Manutencoop».

PULIZIE IN SALVO

Quindi, riguardo alla domanda Chi farà le pulizie dal 2 gennaio?, e rispetto al problema della gestione dei locali degli edifici scolastici fino al prossimo 29 febbraio, è stato chiarito che in questo periodo i lavoratori delle ditte appaltatrici non potranno essere licenziati.

REVOCA DEI LICENZIAMENTI

Le ditte di pulizia che avevano già iniziato le procedure di licenziamento, dunque, hanno dovuto revocare e rivedere le date del licenziamento. Mentre le risorse per garantire anche in tale periodo i servizi dei lavoratori delle ditte di pulizia saranno reperite dallo stanziamento previsto nel decreto legge 126 dello scorso 29 ottobre.

SERVIZI GARANTITI

In questo modo, nelle scuole sarà garantita la continuità dei servizi di pulizia, senza i possibili disagi che avevano messo in allerta le organizzazioni sindacali.

