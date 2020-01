LADRI A GRIGNANO

ROVIGO Ladri di biciclette in azione a Grignano, in via Dosso Faiti. Una residente denuncia quanto successo nella frazione. «Domenica mattina mi sono accorta che è stata portata via, davanti al garage, la bicicletta di mio figlio. Non la adoperava da alcune settimane, ma ci siamo rimasti male e speriamo che qualcuno ci possa aiutare a ritrovarla». Antonella Pavan racconta un episodio precedente: «Già anni fa era stata rubata una bicicletta di valore più elevato di questa. Era un regalo, mio figlio ci teneva e siamo dispiaciuti per quanto successo». La rodigina aggiunge: «Non ho intenzione di fare denuncia ai carabinieri, la bicicletta non veniva chiusa con il lucchetto, ma era all'interno della nostra proprietà e significa che i ladri hanno scavalcato e poi l'hanno portato via. Aveva addirittura il pedale destro rotto». Forse gli autori del gesto hanno pensato di fare una bravata, ma nella strada i residenti sono preoccupati: «Alla sera ci vorrebbero maggiori controlli in questa zona della frazione», conclude Pavan. La donna ha fatto anche un appello sui social network per chiedere l'aiuto dei compaesani a ritrovare la bicicletta del figlio.

