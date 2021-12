Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMUNEROVIGO (R. Mer.) Il sindaco ha deciso di far pedalare la Giunta. Proprio ieri, lo stesso Gaffeo, ha infatti annunciato sui social, con tanto di foto, l'arrivo in Comune di tre biciclette nel parco mezzi a disposizione del Municipio. «Ecco le auto blu per la Giunta» ha ironizzando il primo cittadino pubblicando con orgoglio la foto delle tre bici tinta latte con tanto di cestino nero. «Le ho fatte comprare così siamo più veloci ed...