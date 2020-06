ADRIA

Il Comune lancia un concorso di idee per fornire una identità alla biblioteca comunale. L'iniziativa, rivolta a studenti delle scuole superiori cittadini e a tutti residenti tra 14 e 26 anni, si prefigge di attribuire un logo alla biblioteca. Un disegno che graficamente possa esprimere al meglio l'attività e lo scopo della stessa. «La proposta si inserisce nelle politiche di sviluppo turistico e culturale della città - afferma l'assessore Andrea Micheletti - dal momento che fornire una identità alla struttura di piazza Bocchi significa fare cultura. Sarà uno strumento di comunicazione per la città oltre che di coinvolgimento dei giovani».

RUOLO CONSOLIDATO

«La biblioteca - fa eco la consigliera con delega agli eventi culturali Oriana Trombin - è un luogo che consente a tutti gli utenti di avere le stesse possibilità di studio. Favorisce nuove idee nel rispetto delle idee degli altri». «Si tratta di un luogo di promozione della cultura, capace di innescare processi progettuali e strategici, mirati a creare coesione e solidarietà sociale, per uno sviluppo della città. Cultura e biblioteca sono il cuore pulsante di Adria. Consentono ai ragazzi di scoprire le proprie radici, basi solide su cui costruire il futuro» commenta il sindaco Omar Barbierato. «L' obiettivo da centrare è la realizzazione del logo che caratterizzi il luogo della cultura per eccellenza, con il suo patrimonio bibliografico storico, oltre all'antico archivio comunale» precisa l'assessore al sociale Sandra Moda - Gli studenti potranno consultare i testi che fanno di Adria un luogo dal ricco passato».

ENTRO IL 30 SETTEMBRE

La presentazione delle proposte dovrà avvenire entro il 30 settembre. I lavori saranno selezionati da una commissione che stilerà una graduatoria che prevede un unico vincitore, al quale andrà un Book reader.

G. Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA