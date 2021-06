Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAIl book crossing è tornato a Ca' Emo. La biblioteca frazionale ha riproposto l'iniziativa allestendo un espositore nel porticato dell'ex scuola elementare. Al suo interno 90 libri di vario genere e in buone condizioni disponibili fino a fine mese. Come nelle precedenti edizioni, chiunque potrà prendere gratuitamente un libro, anche più di uno, portarselo a casa e leggerlo. Potrà restituirlo ma potrà anche tenerselo per sé: Se...