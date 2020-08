PAPOZZE

La biblioteca comunale di Papozze ha scelto di non fermarsi e, nel rispetto delle norme previste, di fare cultura all'aperto. Il nuovo appuntamento culturale è in calendario per domani, alle 18,30 al bar Borgo 56, per la presentazione del libro di Fabrizio Barbieri Papozze, Andar per erbe, con il coordinamento di Luciana Passarella.

«Un grazie dice il presidente della biblioteca, Paolo Rigoni - va senz'altro ai titolari di questo accogliente bar, Max e Bea, e all'azienda vinicola Valle, che segue con attenzione le proposte culturali della biblioteca. È la seconda iniziativa del genere che si vorrebbe continuare presso strutture private locali perché le specificità del territorio si promuovono anche così. Andare per erbenel Polesine e nel Delta nel Po del professor Fabrizio Barbieri si presenta come una guida indispensabile per saper distinguere le centinaia di erbe selvatiche che ci circondano e le loro proprietà prodigiose, spesso dimenticate.

«Il Polesine è da sempre terra di pionieri e di scienziati aggiunge Luciana Passarella che coordinerà il dialogo con l'autore nel corso dell'incontro -. Anche nel campo della botanica, tanto che, già nel 600, un umile frate cappuccino di Rovigo, fra' Fortunato, fu l'autore di un preziosissimo herbarium, ben 8 volumi fonte di documentazione e studio per molti ricercatori. E non dimentichiamo Giovanni Maria il Bonardo di Fratta, autore della Miniera del mondo, in cui descrive le molte proprietà di erbe che ora molto faticosamente si cerca riportare alla luce».

