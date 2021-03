Lendinara piange la morte di Silvano Biancucci, stroncato dal Covid dopo decenni di instancabile impegno sociale nella Cisl. È morto a 82 nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Luca di Trecenta, dov'era stato ricoverato domenica. Vulnerabile per età e patologie pregresse, aveva contratto il virus e le sue condizioni sono precipitate rapidamente. La sua morte lascia nella disperazione la moglie Carla, legata a Biancucci da più di cinquant'anni di matrimonio, e le figlie Monica, Paola e Maria Rosa. La storia di Silvano Biancucci è strettamente legata a quella della Cisl locale, in cui è stato per lungo tempo punto di riferimento. Nato a Rapolano Terme, in provincia di Siena, dopo un'esperienza nel basso ferrarese nel 1968 arrivò a Lendinara da sindacalista della Filta Cisl, sindacato dei tessili. Poco dopo il suo arrivo si aprì la grande vertenza dello jutificio, azienda che contava più di 700 dipendenti, e Biancucci profuse grandi energie nella lunga e dura battaglia per la difesa dei posti di lavoro. Chi lo ha conosciuto ricorda il suo impegno per stare accanto ai lavoratori e le capacità di un sindacalista vero, in grado di condurre una contrattazione a tutti i livelli. Negli ultimi anni lavorativi aveva trovato impiego all'Enel e anche in quell'ambito assunse l'impegno di rappresentare i lavoratori. Il suo ruolo non è stato solo quello di seguire la categoria dei tessili, dicono alla Cisl, ma ha rappresentato un po' tutte le categorie del sindacato fino al pensionamento. Anche in età più matura Biancucci non ha smesso di impegnarsi per ciò che riteneva importante. Il suo convinto sostegno ai diritti e alle istanze della terza età l'avevano portato a operare all'interno dell'Anteas e ad essere il primo presidente della Consulta comunale per la Terza età. Dal 2014 al 2019 è stato anche componente della Consulta Capoluogo sud, nata per rappresentare l'area del centro di Lendinara a sud dell'Adigetto. Per il suo carattere affabile e gioviale, la sua grande disponibilità ad aiutare chiunque e il suo lavoro svolto nel sindacato, che per lui era una seconda casa, Biancucci è stato molto stimato e benvoluto in città. «Purtroppo è venuto a mancare un caro amico, un riferimento storico per la Cisl afferma il sindaco Luigi Viaro Nell'esprimere il mio cordoglio alla famiglia non posso non ricordarlo in modo affettuoso e portarlo come esempio di chi guarda la sua città con amore». Ancora da definire la data delle esequie.

