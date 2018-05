Bianchini di nuovo in lizza a Trecenta per sfidare il lungo regno di Laruccia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRECENTASono solamente due le liste che si confronteranno il 10 giugno nella competizione elettorale per l'elezione del nuovo sindaco e degli altri dieci componenti il consiglio comunale di Trecenta. Il sindaco uscente, Antonio Laruccia, si ricandida riproponendo, con notevoli rimaneggiamenti, la lista civica di centrodestra Casa Comune. Lo sfidante, Gilberto Bianchini, guida invece la lista civica Insieme per Trecenta, nella quale non mancano alcuni esponenti del Pd.INCERTEZZASi è dovuta attendere la scadenza dei termini di presentazione...