ROVIGO Il neo eletto consiglio di Amministrazione di Best Western Italia ha confermato l'incarico di presidente a Walter Marcheselli, imprenditore alberghiero di Rovigo, socio con Best Western Hotel Cristallo.

L'assemblea dei soci del Gruppo, riunita al Best Western Premier Hotel BHR Treviso, ha eletto i componenti del nuovo consiglio di amministrazione, dieci membri che ricopriranno la carica per il triennio 2020-2023.

I consiglieri di amministrazione, in base allo statuto e come primo atto formale, hanno quindi designato il presidente: per Marcheselli, membro di Best Western dal 1999, è il secondo incarico consecutivo.

SECONDO MANDATO

Il presidente ha commentato così la rielezione: «Rappresentare questa organizzazione è un'esperienza di grande intensità per l'impegno che richiede e per la gratificazione immensa che nasce dall'orgoglio di rappresentare colleghi, amici, imprenditori che stimo profondamente». E ha concluso affermando: «Ringrazio di cuore l'assemblea, tutti i soci che hanno riconfermato la loro fiducia e i colleghi del consiglio di amministrazione che lavoreranno al mio fianco nel prossimo triennio. Abbiamo di fronte sfide complesse: una maratona che richiederà resistenza e resilienza, che affronteremo uniti per essere più forti».

Il nuovo consiglio di amministrazione è composto da Luca Boccato, cui è stato conferito nuovamente anche l'incarico di vicepresidente, Fabio Borio, Camilla Doni, Gianluca Faziola, Luca Fracei, Francesco Incerti, Giovanni Simonetto, Fulvio Soave e Corrado Zambonelli.

Quindici primarie aziende italiane e internazionali, hanno confermato la loro attiva presenza e partecipazione all'assemblea dei soci di Best Western, a conferma di partnership solide e reciprocamente valorizzanti: Aetherna, Bindi, Diversey, Dorelan, GFL Skincare, Gruppo Dac, HygienTech, LGHoist Group, Marr, Nestlè, Philips Kemcomm, Rea.le, Segafredo, Unilever e Vioxten.

