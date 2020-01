IL CASO

ROVIGO Il festival degli scivoloni. Sanremo deve ancora cominciare, ma le polemiche non si placano. Alcuni commenti sessisti del presentatore Amadeus non sono piaciuti alla presidente della Commissione Pari opportunità della Provincia. Antonella Bertoli ha così deciso di spedire una lettera alla Rai, chiedendo maggiore rispetto per le donne. «In riferimento a quanto avvenuto alla conferenza stampa, alla scelta dei cantanti e alle vicende riportate dai mass media sul festival, riteniamo doveroso ribadire che quanto successo offende e mortifica l'onorabilità non solo delle donne, ma di tutta l'Italia che attraverso il festival si presenta al mondo».

L'ACCUSA

Bertoli attacca: «Dalla tv di Stato esigiamo un profondo rispetto per le donne, anche in nome di una cultura che finora ne ha negato parità di accesso e libertà di espressione. Chiediamo rispetto per coloro che hanno pagato con la vita una cultura sessista che anche alcuni testi musicali hanno contribuito a diffondere; rispetto per le donne che hanno il coraggio di dire la verità e raccontare le loro storie, e per coloro che dedicano la propria vita a lottare contro la violenza e la disuguaglianza di genere».

La numero uno della Commissione pari opportunità puntualizza: «Non crediamo che l'offesa, anche se messa in musica, sia una forma d'arte: dagli albori della storia umana fino ai nostri giorni, il termine arte racchiude il concetto di creatività. L'arte musicale è il mezzo con cui si propaga la bellezza attraverso la sensibilità e la conoscenza del sensibile porta a definire l'etica».

Alcuni testi in gara hanno alimentato ulteriori polemiche, come ricorda Bertoli. «Una trasmissione come Sanremo dovrebbe contribuire a diffondere comportamenti etici, perciò a promuovere il rispetto della donna e la bellezza dell'amore. Concordiamo con il presidente Rai quando dice: La credibilità di chi canta deve rientrare fra i criteri di selezione. Chi nelle canzoni esalta la denigrazione delle donne e persino la violenza omicida, e giustifica quei testi avanzando pretese artistiche, non dovrebbe beneficiare di una ribalta nazionale». Non è solo musica, secondo Bertoli: «Il festival della canzone italiana dovrebbe avere una funzione didattica, per promuovere il rispetto per le donne. Ciò che è successo è di per sé molto grave e denuncia la permanenza di una cultura sessista che attraversa tutti i ceti sociali, come è stato dimostrato dai commenti del presentatore».

Alessandro Garbo

